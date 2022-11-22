Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. ЦСКА в гостях у «Урала», «Спартак» сыграет с «Крыльями» в среду

ЦСКА во вторник сыграет в гостях с «Уралом» в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. В среду «Динамо» встретится на выезде с «Ахматом», «Спартак» – с «Крыльями Советов», «Краснодар» примет «Локомотив».