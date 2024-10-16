Белок, блокирующий развитие костей, может дать ключ к лечению остеопороза

В статье, опубликованной в журнале Communications Biology, группа исследователей из Бирмингемского университета обнаружила, что белок CLEC14A, который содержится в клетках кровеносных сосудов, называемых эндотелиальными клетками в кости, блокирует функцию развития костей клеток, называемых остеобластами.