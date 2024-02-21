В ВСУ заявили, что тестируют британские беспилотники с искусственным интеллектом

ВСУ тестируют беспилотники с искусственным интеллектом, переданные Великобританией, сообщает украинский телеканал «Суспiльне» со ссылкой на заместителя главнокомандующего украинской армией Вадима Сухаревского.
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