Грибные места Петербурга: 5 направлений для богатого улова

Сентябрьская грибная пора стартовала в лесных массивах Петербурга и Ленинградской области. После прошедших дождей любители тихой охоты могут рассчитывать на богатый улов: в лесах уже встречаются белые, подберёзовики, подосиновики, маслята, а также осенние опята.