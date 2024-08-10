В Гатчине покажут классику отечественного кино

В Приоратском парке В Гатчине продолжается фестиваль «Лето. Парк. Кино». Сегодня, 10 августа, на площадке мероприятия покажут любимые мультфильмы и классику отечественного кино, рассказали в пресс-службе Паркового агентства Ленинградской области.