В Гатчине покажут классику отечественного кино

В Приоратском парке В Гатчине продолжается фестиваль «Лето. Парк. Кино». Сегодня, 10 августа, на площадке мероприятия покажут любимые мультфильмы и классику отечественного кино, рассказали в пресс-службе Паркового агентства Ленинградской области.
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