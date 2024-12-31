Европа готовится пройти самую холодную часть зимы. Цены на газ ползут на максимум

Bloomberg\ пишет, что Европа готовится к самому холодному периоду зимы, а потому в центре внимания — газовые хранилища «В конце недели в Европе ожидается резкое понижение температуры, поскольку регион окажется в области низкого давления.
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