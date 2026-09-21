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Добровольцев отряда «БАРС» группировки «Юг» наградили за выполнение боевых задач в ДНР

Добровольцев отряда «БАРС» группировки «Юг» наградили за выполнение боевых задач в ДНР

В зоне проведения Специальной военной операции состоялось награждение военнослужащих добровольческого формирования «БАРС», действующих в составе «Южной» группировки войск.

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