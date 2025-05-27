Политика как он...
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Политика как она есть

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Обвиняемый экс-глава ГВСУ Белков и его жена имеют иностранные счета

Обвиняемый экс-глава ГВСУ Белков и его жена имеют иностранные счета

Экс-глава Военно-строительной компании Андрей Белков, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, вместе с супругой обладает заграничными банковскими счетами.

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