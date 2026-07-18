БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Нацистская пропаганда: власти опровергли слухи о «выездных визах» — кто их распространяет

Нацистская пропаганда: власти опровергли слухи о «выездных визах» — кто их распространяет

МИД: фейк о выездных визах для россиян «состряпан» для искусственной паники Иллюстрация: "Блокнот" В сети появилась информация о том, что для выезда за границу теперь якобы надо получать специальное разрешение.

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