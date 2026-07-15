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Серхио Перес о том, как передал «Форс-Индию» под внешнее управление: «Астон Мартин» бы не существовал. Сейчас проще – можно спросить ChatGPT»

Пилот « Кадиллака » Серхио Перес рассказал, как вместе со своими менеджером Джулианом Якоби передал «Форс-Индию» под внешнее управление в 2018 году после того, как владельца Виджая Малльи начали преследовать за мошенничество.

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