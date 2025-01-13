Укрепление доллара и распродажа активов обрушили биткоин ниже $90 тысяч, но о...

Укрепление доллара и распродажа активов обрушили биткоин ниже $90 тысяч, но он быстро восстановилсяОптимизм, вызванный возможностью поддержки криптовалют со стороны нового правительства США, начинает меркнуть на фоне текущих рыночных колебаний и распродаж.