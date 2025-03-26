ФОМС советует застрахованным в ОМС проверить данные своего цифрового полиса

Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Юлия Булавская рассказала, как россияне могут получить номер своего полиса и электронный штрихкод через портал «Госуслуги».
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