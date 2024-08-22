Суд Хынчешт отклонил иск бывшего судьи Алексея Паниша

Суд Хынчешт отклонил как необоснованный иск, инициированный бывшим судьей Алексеем Панишем против президента Республики Молдова Майи Санду, которым он просил издать указ о своем назначении судьей до достижения предельного возраста.
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