Индикатор Take Buy Sell Ratio показывает сильное давление Продавцов несмотря на рост Bitcoin

В настоящий момент в краткосрочной перспективе на рынке Биткоина преобладает давление продаж.Несмотря на рост, индикатор Take Buy Sell Ratio указывает на доминирование sell-сделок, что свидетельствует о превышении предложения над спросом в краткосрочном периоде.
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