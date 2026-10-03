В этих регионах снег выпадет уже на выходных

На выходных, с 3 по 5 октября, в Якутии, Пермском крае, на Камчатке, а также в некоторых районах Урала и Красноярского края ожидается снег.
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