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Полузащитник «Челси» Палмер выбрал между Роналду и Месси

Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал, кого считает величайшим игроком всех времен — форварда сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси или нападающего национальной команды Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

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