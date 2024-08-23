Полузащитник «Челси» Палмер выбрал между Роналду и Месси

Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал, кого считает величайшим игроком всех времен — форварда сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси или нападающего национальной команды Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
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