Член Общественной палаты Российской Федерации Александр Асафов подал документы для участия в выборах в Госдуму

Член Общественной палаты Российской Федерации Александр Асафов подал документы для участия в выборах депутатов Государственной Думы IX созыва от партии «Единая Россия» по Ховринскому одномандатному избирательному округу № 206.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии