На Украине назвали последствия отказа подписать ресурсную сделку с США для Зеленского

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале назвал последствия отказа подписать ресурсную сделку с США для президента Украины Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии