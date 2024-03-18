Фидан: Турция не видит основы для прекращения украинского конфликта в 2024 году

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что украинско-российский конфликт, вероятно, не закончится в 2024 году и выразил обеспокоенность возможностью его эскалации и распространения на другие страны региона.
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