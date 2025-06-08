22 фото Второй мировой от журнала LIFE

Журнал LIFE запечатлел Вторую мировую войну так, как её видели очевидцы. Фотографии с передовой, судьбы солдат и мирных жителей, мгновения триумфа и трагедии — эти кадры стали визуальной летописью величайшего конфликта XX века.
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