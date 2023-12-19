Сергунина: Более 170 тыс. человек посетили первую Московскую неделю красоты

В столице завершилась первая Московская неделя красоты. В Центральном выставочном зале «Манеж» косметику, парфюмерию и продукты для здорового питания презентовали 359 отечественных производителей, 90 дистрибьюторов зарубежных марок и 12 международных компаний, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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