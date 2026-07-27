В Самаре введут регламент действий при атаках БПЛА и ракет

На оперативном совещании, состоявшемся 27 июля, губернатор Вячеслав Федорищев поручил разработать четкий регламент действий при возникновении угрозы атак беспилотных летательных аппаратов и ракетных ударов.
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