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Царьград

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950 жителей Челябинской области переехали из аварийных домов с начала 2026 года

950 жителей Челябинской области переехали из аварийных домов с начала 2026 года

В Челябинской области с начала 2026 года из аварийных домов переселили более 950 человек, а до конца года новые квартиры должны получить 1 311 жителей.

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