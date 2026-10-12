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Газета.ру

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Командующий НАТО Гринкевич: нападение на альянс окажется совершенно бесполезным

Командующий НАТО Гринкевич: нападение на альянс окажется совершенно бесполезным

Верховный командующий НАТО Алексус Гринкевич представил свою «теорию победы» над Россией на конференции по безопасности в Варшаве и заявил, что якобы возможное «нападение» Москвы на альянс окажется «совершенно бесполезным».

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