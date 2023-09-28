Из истории лаптей

Когда произносятся слова «русский крестьянин», то у большинства соотечественников перед глазами появляется мощный мужик с бородой и в шапке, с уставшим выражением лица, скромно одетый и обутый в лапти с онучами.
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