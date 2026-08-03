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Бремя шести соток: почему старые советские дачи превращаются в обузу

Бремя шести соток: почему старые советские дачи превращаются в обузу

Эпоха, когда «шесть соток» были пределом мечтаний и признаком благополучия, уходит. Семейные выезды с лопатами и рассадой сменяются заброшенными заборами: в некоторых садовых товариществах доля пустующих участков уже достигает 30–40 %.

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