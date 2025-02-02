Фиаско «Реала», 877-й гол Овечкина, шоу Ротенберга на пресс-конференции, 7:0 в АПЛ, Рублев проиграл 102-й ракетке мира, Дончич переходит в «Лейкерс» и другие новости

Дюков мог бы и просветить народ,в каких странах профессионалы сражаются с любителями за национальный кубок.Очередные цветные занавески,типа развиваем отечественный футбол,наверное и денег из казны попросит.

сергей озеров

Сегодня Спартак в товарнике обыграл Астану со счетом 4-1. Все голы забили игроки второго состава,особенно за помнился гол Медины со штрафного,попал в ближнюю девять,в самую паутину. Минут за 20 до конца игры Станкович выпустил основу. Преимущество было подавляющее,было четыре 100%-х момента,может и больше,только у Угальде было три,раз попал в штангу.Но голов,как ни странно не случилось. И еще,второй тайм раме вполне уверенно отстоял Александр Довбня