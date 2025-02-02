Фиаско «Реала», 877-й гол Овечкина, шоу Ротенберга на пресс-конференции, 7:0 в АПЛ, Рублев проиграл 102-й ракетке мира, Дончич переходит в «Лейкерс» и другие новости

1. «Реал» внезапно уступил «Эспаньолу» (0:1) в гостях в 22-м туре Ла Лиги, не обошлось без судейского скандала.
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