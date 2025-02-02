Фиаско «Реала», 877-й гол Овечкина, шоу Ротенберга на пресс-конференции, 7:0 в АПЛ, Рублев проиграл 102-й ракетке мира, Дончич переходит в «Лейкерс» и другие новости

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Не только о футболе

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Комментарии
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Лена Мисько
над здравым смыслом
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13 час.
сергей озеров
Дюков мог бы и просветить народ,в каких странах профессионалы сражаются с любителями за национальный кубок.Очередные цветные занавески,типа развиваем отечественный футбол,наверное и денег из казны попросит.
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8 час.
сергей озеров
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7 час.
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