‼️🇺🇦🔥Во Львове начали взрываться подстанции: город частично обесточен ▪️Электричество пропало из-за того, что подстанция взорвалась «из-за жары», пишут местные СМИ.
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‼️🇺🇦🔥Во Львове начали взрываться подстанции: город частично обесточен ▪️Электричество пропало из-за того, что подстанция взорвалась «из-за жары», пишут местные СМИ.
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