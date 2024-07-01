С 1 июля Россия стала председателем Совета Безопасности ООН

Представитель Москвы на месяц стал ответственным за поддержание международного мира и безопасности.Согласно действующему регламенту с 1-го июля Россия на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН, сменив на этом посту, председательствовавшую там в июне Южную Корею.