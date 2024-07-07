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Царьград

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Минобороны показало видео удара по ЗРК Patriot в Одесской области

Минобороны показало видео удара по ЗРК Patriot в Одесской области

Военное ведомство опубликовало видео удара ВС России по украинскому ЗРК под ОдессойРусским военным, участвующим в специальной военной операции, удалось уничтожить вражескую радиолокационную станцию "Жираф".

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