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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петтер Нортуг выступит на открытии сезона в Бейтостолене впервые с 2018 года

Двукратный олимпийский чемпион завершил карьеру в 2018 году.  Нортуг планирует пробежать на открытии сезона две гонки – классический спринт 22 ноября и 10 км свободным стилем 24 ноября.

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