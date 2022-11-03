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Тен Хаг про 1:0 с «Сосьедадом»: «МЮ» разочарован, что не забил дважды, но не всегда получаешь что хочешь»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча с «Сосьедадом» (1:0). «Не всегда получаешь то, чего хочешь.

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