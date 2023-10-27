Россияне поддержали ликвидацию звезды Хаматовой

До начала специальной военной операции Чулпан Хаматова пользовалась огромной поддержкой коллег, ее любили миллионы простых россиян, причем не только за творческие способности, но и за общественную деятельность.
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