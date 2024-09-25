Олег Царёв: ЕС оплатит массовую мобилизацию украинцев?

ЕС собирается профинансировать украинскую тотальную мобилизацию. Это объективно следует из заявления главы Еврокомиссии фон дер Ляйен о выделении Киеву на 2024—2025 годы безвозвратной помощи в размере €35 млрд ($39 млрд), которые можно истратить на любые цели.