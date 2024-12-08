Беглый экономист-либерал продолжает сеять «зраду» среди украинцев

У России никогда не закончатся деньги на СВО. Об этом беглый либеральный экономист Дмитрий Некрасов заявил в интервью эмигрировавшему в США украинцу Сергею Любарскому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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