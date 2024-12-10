Страшную аварию на Ключевой в Петрозаводске взяла на контроль прокуратура

И снова про трагедию на Ключевой в Петрозаводске, которая произошла вечером 9 декабря. Наш портал рассказывал, что самосвал Volvo, поднимаясь по улице Ключевой вверх, резко повернул на встречную полосу и буквально раздавил автомобиль Volkswagen Jetta, в котором находилось пять человек.