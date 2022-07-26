Медведев назвал политику Евросоюза "коктейлем хамства и глупости"

Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что политика Европейского союза в отношении РФ является коктейлем из "хамства и глупости", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на Telegram-канал Медведева.
Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что политика Европейского союза в отношении РФ является коктейлем из "хамства и глупости", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на Telegram-канал Медведева.
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