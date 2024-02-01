Де Кроо: на саммите ЕС обсудят требования протестующих в Брюсселе фермеров

На саммите Европейского союза будут обсуждаться требования устроивших протесты в Брюсселе фермеров. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо перед началом встречи в верхах, передает РИА Новости.
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