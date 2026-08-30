CBS News узнал, что Зеленский дал соавтору Грэма* «домашнее задание» по санкциям

Зеленский поручил сенатору США добиться принятия санкций против России.Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с сенатором США Ричардом Блюменталем поручил ему добиться принятия Палатой представителей законопроекта о новых антироссийских санкциях, автором которого был покойный Линдси Грэм*.