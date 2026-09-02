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Царьград

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Le Parisien: арестован 18-летний за план нападения на Мбаппе

Le Parisien: арестован 18-летний за план нападения на Мбаппе

Во Франции арестовали молодого человека, намеревавшегося похитить футболиста Килиана Мбаппе. У задержанного 18-летнего мужчины были сообщники, целью которых было похищение нескольких известных лиц.

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