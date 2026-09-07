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На ВЭФ-2026 обозначили главные вызовы для экономики России

На ВЭФ-2026 обозначили главные вызовы для экономики России

Основными темами ВЭФ-2026 стали новые технологии, меры поддержки бизнеса, инвестиции в Дальний Восток и Арктику, а также развитие связей со странами Азии.

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