Скульптуру лисенка вернули на место в Лисьем носу

Чтобы он не замерз, неравнодушные приодели его в свитер Скульптура лисенка, вдохновленная героем произведения Антуана де Сент-Экзюпери, вернулась в сквер у железнодорожной станции в Лисьем Носу после реставрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии