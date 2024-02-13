«## твою мать! Я хренею». Хави выругался после первого гола «Гранады»

«Барселона» сыграла вничью с «Гранадой» со счетом 3:3 в 24-м туре Ла Лиги. Камеры Movistar Plus запечатлели реакцию главного тренера «блауграны» Хави на первый гол соперников – Рикард Санчес сравнял счет на 43-й минуте.
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