Для жителей Алтая упростили поиск подработки — от разовых смен до регулярной занятости

Можно найти подработку под свой график, выбирать и бронировать конкретные смены и получать выплаты уже на следующий день Единый сервис подработки, в котором собраны разные форматы дополнительной занятости, запустили на платформе hh.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Общественной па...
- Вирусолог назвала...
- "Нет совести". Во...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым