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Для жителей Алтая упростили поиск подработки — от разовых смен до регулярной занятости

Для жителей Алтая упростили поиск подработки — от разовых смен до регулярной занятости

Можно найти подработку под свой график, выбирать и бронировать конкретные смены и получать выплаты уже на следующий день Единый сервис подработки, в котором собраны разные форматы дополнительной занятости, запустили на платформе hh.

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