Жители Уварова пожаловались на шум в библиотеке

В Уварово жильцы многоквартирного дома обратились в суд с иском. Они сообщили, что в библиотеке, расположенной на первом этаже их дома, при проведении литературно-музыкальных мероприятий нельзя использовать акустические системы, включенные на полную мощность барабаны и гитары, поскольку это влияет на здоровье жильцов дома.