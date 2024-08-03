Жители Уварова пожаловались на шум в библиотеке

В Уварово жильцы многоквартирного дома обратились в суд с иском. Они сообщили, что в библиотеке, расположенной на первом этаже их дома, при проведении литературно-музыкальных мероприятий нельзя использовать акустические системы, включенные на полную мощность барабаны и гитары, поскольку это влияет на здоровье жильцов дома.
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