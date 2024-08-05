Вернувшийся в РФ Селезнев рассказал, что не знал об обмене заключенными

Вернувшийся в числе восьмерых россиян по обмену заключенными Роман Селезнев в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что до последнего момента не знал об обмене и считал, что его переводят в другую тюрьму.
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