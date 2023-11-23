Польша рассмотрит требования протестующих перевозчиков на границе с Украиной

Польша может принять решение по Украине в декабре — вице-президент аналитического центра В связи с акциями протеста польских перевозчиков на границе с Украиной, власти Польши могут принять важное решение в декабре этого года, сообщил вице-президент аналитического центра «Warshaw Enterprise Institute» Себастьян Стодолак.
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