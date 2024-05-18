Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Важно ценить то, что кажется естественным

Важно ценить то, что кажется естественным

Третий год подряд в центральной России майские заморозки, которые губят посевы.

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Комментарии
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генрих кан
Вечная проблема в России, когда говорят о дураках и дорогах, добавилась еще одной: сравнивать положение России с о странами третьего мира, когда речь заходит о экономических вопросах внутри страны. Почему надо сравнивать с теми, кто живет плохо? Мы считаем себя процветающей, передовой страной. Так и сравнивать надо с такими же.
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17 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Что имеем не храним.
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17 час.

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