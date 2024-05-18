Важно ценить то, что кажется естественным

генрих кан

Вечная проблема в России, когда говорят о дураках и дорогах, добавилась еще одной: сравнивать положение России с о странами третьего мира, когда речь заходит о экономических вопросах внутри страны. Почему надо сравнивать с теми, кто живет плохо? Мы считаем себя процветающей, передовой страной. Так и сравнивать надо с такими же.