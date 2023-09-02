Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Тарасова о Косторной в роли хореографа: «Это эксперимент, рисковое решение. Пожелаю ей не потеряться»

Сообщалось, что чемпионка Европы по фигурному катанию будет работать хореографом в академии Евгения Плющенко – в свободное от тренировок и соревнований время.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх