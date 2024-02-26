Головная компания TCS Group редомицилировалась в САР в России

Холдинговая компания TCS Group 26 февраля перерегистрировалась из кипорской юрисдикции в российский специальный административный район (САР) на остров Русский (Дальний Восток), следует из сообщения Корпорации равзвития Дальнего Востока и Арктики.
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